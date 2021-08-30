▲ 【TVB買士多】無綫買士多交易完成 委任士多創辦人岑廸贊為無綫電商業務群總裁

TVB電視廣播 （00511） 宣布，收購Ztore Investment （士多） 約75%已發行股本的交易上周五（8月27日） 完成，並即時委任士多創辦人之一兼行政總裁岑廸贊為無綫電視電商業務群總裁。TVB電視廣播將所有相關業務納入單一的管理架構，而岑廸贊擔任新成立的電商業務群總裁，負責無綫電視旗下所有的電子商貿平台，包括 Big Big Shop、Ztore （士多） 和 Neigbuy（鄰住買），並主要制定和實施長遠增長策略，目標令無綫電視的電商業務成為香港主要電商之一。

王維基對於TVB買士多回應，詳見【下一頁】

無綫電視電商業務群總裁岑廸贊表示，士多能夠加入無綫電視，是一個「1+1成就更大」的機遇，相信憑藉自身在香港電商行業的經驗，能有效地強化及營運無綫電視的三個電商業務平台，提供更多元化的電商模式去貼近消費者及商戶的需求。

他續稱，香港電商市場的潛力長期被低估，但疫情期間加速了大家的發展步伐，預計香港未來每年的線上銷售總額可逾300億元，並深信現在無綫電視與士多結合起來，在未來能夠走得更遠。

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