【一文看清】黃竹坑揚海最快周末賣樓　四大代理行推優惠吸客

嘉里（00683）、信置（00083）、港鐵（00066）負責發展、位於南港島綫黃竹坑站上蓋的「揚海」自推出市場，即成市場焦點。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪說，揚海至今累收約2,000票，超額認購約10倍，當中大手客佔約30%，或於短期內加推，最快於本周六（9月4日）賣樓。

他又指，由於不少買家查詢揚海四房單位的銷售情況，故首輪銷售或推出四房單位招標。嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊指，揚海目前推出兩張價單，共188個單位，首輪銷售或全數推出。值得留意的是，中原、美聯、利嘉閣及香港置業今日（30日）各自開設「揚海」旗艦店，並推出不同優惠吸客。（見下圖）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

示範單位相

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

延伸閱讀

揚海三房單位入門價2,580萬 折實呎價戶戶過3萬 豪華內櫳同你睇【下一頁】

揚海兩房示範單位 拆牆變特大客廳 打造愜意工作空間【下一頁】

揚海價單登場 折實最平1,079萬 平均呎價30,880 嘉里︰開心啟航價【下一頁】

揚海兩日累收逾1,148票 加推68伙 折實最平1,172.72萬起【下一頁】

同場加映︰【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機