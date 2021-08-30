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【一文看清】黃竹坑揚海最快周末賣樓　四大代理行推優惠吸客

股樓投資 17:22 2021/08/30

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嘉里（00683）、信置（00083）、港鐵（00066）負責發展、位於南港島綫黃竹坑站上蓋的「揚海」自推出市場，即成市場焦點。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪說，揚海至今累收約2,000票，超額認購約10倍，當中大手客佔約30%，或於短期內加推，最快於本周六（9月4日）賣樓。 

他又指，由於不少買家查詢揚海四房單位的銷售情況，故首輪銷售或推出四房單位招標。嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊指，揚海目前推出兩張價單，共188個單位，首輪銷售或全數推出。值得留意的是，中原、美聯、利嘉閣及香港置業今日（30日）各自開設「揚海」旗艦店，並推出不同優惠吸客。（見下圖）

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示範單位相

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揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 信和 中原地產 美聯物業 揚海 香港置業 利嘉閣 嘉里 黃竹坑 港鐵

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