【理財智慧】如何留意外資湧入香港？

近年來，因著全球央行齊齊大放水，資金泛濫，全球資金不斷尋找投資機會，香港也不例外。近日香港股市表現一般，若有外資來香撈底，又如何留意？

最簡單可留意港匯，香港推行聯繫滙率，固定1美元兌7.8港元，實際上滙率卻受市場力量影響，不時會偏離7.8水平，因此當港元在外滙市場上需求強勁，便會升值。

每當外資湧入香港，購入港元資產如港股，港元需求必然大增，港元滙價便會轉強。因海外投資者對港元需求甚殷，以外幣買入港元，港滙會被扯高（即低於7.8）。反之當港滙下跌（即高於7.8），便代表港元被沽售、買入外幣。故從港滙數字可反映資金流入或流走。

若留意新聞，頻頻會見到「金管局向銀行體系結餘注資」，投資者可留意的重要滙索，正是金管局的注資行動，因此舉正是為了維持1美元兌7.8港元的聯繫滙率。

每當港元升值，1美元兌港元觸及7.75水平的「強方兌換保證」，金管局須向持牌銀行買入美元、沽出港元，以增加港元供應，遏止港元升勢以維持聯繫滙率。

沽出的港元會注入「銀行體系結餘」，即本港註冊銀行在金管局開設的戶口，每日結算後的餘額。

反之當港元疲弱，1美元兌港元跌至7.85水平，金管局會在7.85水平向持牌銀行沽售美元、買入港元，減少港元供應，紓緩貶值壓力，7.85水平則稱為「弱方兌換保證」。

金管局每次承接美元沽盤，都會令銀行體系結餘增加。金管局在每個交易日會把最新銀行體系結餘的變動上載到網站（http://www.hkma.gov.hk），惟每次注資後，須兩個工作天後才反映最新結餘變化。

投資者可在金管局網站選擇「市場數據與統計資料」並查看「銀行同業市場流動資金狀況」（Interbank Liquidity，只設英文版）。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯:黃銳