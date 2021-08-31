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【業績】東岳半年多賺49%不派中期息　股價再升飈一成破頂

股市 14:35 2021/08/31

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【業績】東岳半年多賺49%　不派中期息

股價屢破頂的東岳 （00189） 公布，上半年純利升49.3%至6.03億元（人民幣‧下同），每股盈利0.29元，不派中期息。該股今日再破頂，升幅擴大至逾一成，最新報26.3元，盤中高見26.5元，再創52周高。

期內，收入上升39.6%至64.7億元，毛利率升4.5個百分點至26.21%；經營溢利率為16.13%，按年升3.96個百分點。

東岳是內地氟硅行業龍頭，基本業務包括應用於鋰電池粘結劑及鋰電隔膜的含氟材高份子材料。東岳指出，期內有機硅分部產品穩產高產， 低庫存運行，產品價格持續保持高位，尤其是近期各月效益迭創歷史新高，也成為集團業績增長最大亮點之一。

相關文章：東岳股價勇猛升近8%再破頂　有貨者追加定食糊

編輯：吳敏芳

***

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港股 東岳集團（00189）

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