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【異動股】 龍源電力中績多賺近38% 獲瑞信評為行業首選 股價創歷史新高

股樓投資 16:55 2021/08/30

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龍源電力（00916）公布截至今年6月底止中期業績，多賺37.7%至44.2億元人民幣，帶動股價創歷史新高，最高見16.52元，收市報16.26元，升14.8%，成交額6.3億元。

【藥明生物 2269】藥明生物中績多賺1.5倍 大行齊讚業績佳【見下頁

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瑞信發表研究報告指，龍源電力上半年業績強勁，好過該行預期，上調其2021至2023年每股盈利預測4至9%，分別達79分、89分及1.01元人民幣。該行又指，該行認為，龍源預期市賬率1.5倍，對比A股同業估值仍然較低，因此為行業首選，目標價由13元升30.8%至17元，維持「跑贏大市」評級。

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記者：郭秀慧

電力 異動股 經濟 目標價 每股盈利 龍源電力（00916）

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