【異動股】收市前15分鐘大手沽貨 夜蒲股高門集團食完個Tea唔見六成

上市超過4年的「夜場股」高門集團（08412），股價出現異動，在今日（30日）下午3時左右仍報升近一成，最高見0.69元，其後在收市前15分鐘股價急跌，短短15分鐘內跌近七成，跌幅集中於收市前最後5分鐘，收市報0.2元，接近全日低位收市，成交亦見異動。

高門集團在2017年4月上市，公司主營香港經濟娛樂會所Volar及Mudita、娛樂中心Maximus Studio、酒吧Paper Street及日式咖哩餐廳Tiger。

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