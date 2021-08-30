  • 30°C
香港時間 : 2021830日 (一) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】收市前15分鐘大手沽貨 夜蒲股高門集團食完個Tea唔見六成

股樓投資 16:53 2021/08/30

分享：

上市超過4年的「夜場股」高門集團（08412），股價出現異動，在今日（30日）下午3時左右仍報升近一成，最高見0.69元，其後在收市前15分鐘股價急跌，短短15分鐘內跌近七成，跌幅集中於收市前最後5分鐘，收市報0.2元，接近全日低位收市，成交亦見異動。

高門集團在2017年4月上市，公司主營香港經濟娛樂會所Volar及Mudita、娛樂中心Maximus Studio、酒吧Paper Street及日式咖哩餐廳Tiger。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 高門集團（08412） 異動股

上一篇文章

【異動股】 龍源電力中績多賺近38% 獲瑞信評為行業首選 股價創歷史新高

下一篇文章

【大行點睇】預計9月開始大幅加價 滙豐看好太陽能玻璃龍頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
發大財！全球最富有反抗組織 外媒分析塔利班四大財源
發大財！全球最富有反抗組織 外媒分析塔利班四大財源
【美股分析】富瑞料大宗商品價格將反彈 籲投資者撈四股
【美股分析】富瑞料大宗商品價格將反彈 籲投資者撈四股
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒