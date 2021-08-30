除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉

除了較早前介紹的長和系，本港李兆基家族的恒基系旗下多間上市公司，較早前亦相繼公布中期業績，並宣布派發股息。其中5隻即將除淨及派息的股份，俱擁有一定的周息率。和長和系股份一樣，值得同時收集以打造一個「出糧組合」。

恒基系5大收息股一覽：

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除了上述5股，同樣屬於恒基系的陽光房託(00435)亦將於9月7日(周二)公布年度業績。根據近年紀錄，一旦該房託派息，料分別於9月及10月除淨及派發派息。

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另外，大和發表研究報告指，恒地(00012)一直在不斷擴大舊建築的土地儲備，現已在幾個關鍵區域建立了相當大的土儲，而這些尚未反映在業績上，集團亦計劃增加股息，料可吸引投資者。該行維持其目標價48元及「買入」評級。大和指出，截至今年6月，未登記合同銷售額增至138億元，按年增長176％，相信這些合同銷售的逐步確認應有助於支撐恒地今年至2023年的盈利。

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