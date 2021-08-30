【新股IPO】伊美爾醫療科技傳將來港上市 集資3億美元

消息指，北京伊美爾醫療科技計劃來港上市，並已於8月初遞交了上市申請，計劃集資約3億美元；海通國際擔任其獨家保薦人。

【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億，【見下頁】



根據北京伊美爾醫療科技初步招股文件顯示，伊美爾醫療為內地私立醫療美容機構集團，主要提供醫療美容非手術服務及醫療美容手術服務。截至今年3月底，該集團共設有9家醫療美容機構，擁有157名執業醫師。首季診療人次達11.15萬人，每次診療平均費用約2,278元人民幣。

【MIRROR代言Samsung】（多相）MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 ，【見下頁】

伊美爾去年扭虧為盈，賺828.6萬元人民幣，2019年則虧損1.2億元人民幣；去年收入為8.1億元人民幣，按年升9.8%。

延伸閱讀：績後多間大行大削目標價 快手股價跌近一成

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

是次上市集資所，主要用於升級現有醫療美容機構；在北京、西安及三亞新設醫療美容機構；收購業務往績良好、聲譽卓著且有豐富的獲客渠道的醫療美容機構(倘出現合適機會);改善伊美爾醫療科技的信息技術基礎設施；營運資金及其他一般企業用途。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正