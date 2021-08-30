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【新股IPO】伊美爾醫療科技傳將來港上市 集資3億美元

股樓投資 17:22 2021/08/30

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消息指，北京伊美爾醫療科技計劃來港上市，並已於8月初遞交了上市申請，計劃集資約3億美元；海通國際擔任其獨家保薦人。

【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億，【見下頁】

根據北京伊美爾醫療科技初步招股文件顯示，伊美爾醫療為內地私立醫療美容機構集團，主要提供醫療美容非手術服務及醫療美容手術服務。截至今年3月底，該集團共設有9家醫療美容機構，擁有157名執業醫師。首季診療人次達11.15萬人，每次診療平均費用約2,278元人民幣。

【MIRROR代言Samsung】（多相）MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 ，【見下頁】

伊美爾去年扭虧為盈，賺828.6萬元人民幣，2019年則虧損1.2億元人民幣；去年收入為8.1億元人民幣，按年升9.8%。

延伸閱讀：績後多間大行大削目標價 快手股價跌近一成

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是次上市集資所，主要用於升級現有醫療美容機構；在北京、西安及三亞新設醫療美容機構；收購業務往績良好、聲譽卓著且有豐富的獲客渠道的醫療美容機構(倘出現合適機會);改善伊美爾醫療科技的信息技術基礎設施；營運資金及其他一般企業用途。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

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記者：張以正

集資 港股 IPO

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