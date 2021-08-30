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【健康人生】美國心臟協會：每日坐逾8小時中風機會率高於7倍

環球政經 18:14 2021/08/30

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據美國心臟協會（American Heart Association）最新發表的研究指出，在60歲以下人士當中，若每日坐8小時並不會運動的人，較每日做10分鐘運動及坐著不久的人士，中風機會率高於7倍。

報告指出，是次研究向14.3萬名年齡介乎40歲及以上、從未有中風史的成年人進行健康調查分析，其平均研究時間長達9.4年，最終發現當中出現了2,965宗中風，其中90%為缺血性中風，是一種最常見的中風類型，若患者未能及時救治，大腦細胞或因缺氧而死亡。

【華潤啤酒 291】華潤啤酒計畫進軍中國白酒市場 產品組合將更多元化：【下一頁

來自加拿大麥克馬斯特大學臨床學者雷德瓊迪博士解釋，長期坐著會影響葡萄糖、脂質代謝及血流量，會令身體出現炎症；長遠來看，這會對人的血管產生副作用，從而提高引發心臟病及中風的危險。

協會建議，成年人每周至少應該進行時長150分鐘的中強度身體活動，如快步行走或騎單車，而每次運動時間應逾10分鐘或以上，同時，應配合個人飲食習慣，以及戒煙等行為。

【政府工略】南區民政事務處請區議會行政助理 月薪2.6萬 入職條件一覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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