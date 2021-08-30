【夢想本應翱翔@iM網欄】前金融人變皮革專家 拓網上商機產品銷全球

不少香港年輕人具有生意頭腦，有能力將構思轉化為有規模的實際業務，即使遇上逆境亦能靈活轉身拓展商機。今期我想向大家分享皮具品牌Crudo Leather創辦人李偉明（Wallace）及王志彭（Michael）的創業故事。三十出頭的兩人於六年前離開金融界創業，深信刻上獨特語句的皮具能傳情達意。憑著細心及高效的定製服務，由最初只在港鐵站交收的小生意，發展成今天寄送全球、每年製作過萬件定製皮具的品牌。

Michael是Wallace在香港理工大學的師兄，兩人相識於迎新營。當時香港吹著一股「創業風」，他們尚未畢業已對創業充滿憧憬，惟畢業後卻先選擇踏入職場磨練。修讀金融的Michael畢業後於商業銀行任職三年半，而修讀會計的Wallace則從事核數工作一年，另亦會兼職在網上搜羅和買賣雜貨，以了解市場和積累經驗。

汲取職場經驗 先打工後創業

由於兩人都喜歡皮製品耐用的特點，便構思經營品牌。他們從對皮具製作一無所知，到請教老行尊，逛深水埗皮革市場做研究，每年還會參加大型皮革展，不斷開闊視野，學習創業的方方面面，到最後能在社交媒體發售自製的錢包；這一趟過程也令兩人印象深刻。

某天，有一顧客要求在錢包刻上「Stay hungry, Stay foolish（求知若飢，虛心若愚）」的句子，不懂刻字的兩人要從頭摸索，然後訂製模板以人手壓製完成。Michael回憶說：「當時是（業務）早期，只約在港鐵站當面交收，見到客人觸摸到成品後對質感很滿意，我們意識到engraving（雕刻）很有意義，遂將品牌定位為提供個性化定製的皮革配飾。」

運用科技製作專屬網頁 加快流程擴充規模

他們最初在WhatsApp一對一了解客人的定製要求，再將繁複的訂貨表格複製到Excel，發送給生產部門製作，後來發現這樣難以應付日漸增長的需求。Michael說：「當一天收到200多個WhatsApp（短信），就很可怕，人手處理亦較易出錯，且客人經常會臨時改動內容，坊間已有的『罐頭』網站難以滿足」，於是他們設計製作專屬的網頁系統，讓客人在線上直接選擇雕刻內容，包括字型、大小和位置等，令訂購流程自動化，提高效率及準確度。

本著以產品「inspire（啟發）」、「motivate（激勵）」、「remind（提醒）」客人的理念，Crudo使用意大利皮革，在內地生產成品，並在香港工場完成客製雕刻及包裝。經營六年來，團隊已有二十多人，逾九成業務來自線上，香港業務佔四成。現已銷往台灣、新加坡和歐美，同時在港設有兩間門店，讓客人體驗手感。

「快點犯錯」 成功靠堅持及快速自學

兩位前「金融人」搖身一變成為皮革專家，看似風馬牛不相及。Wallace笑言：「我們通常會被問是否家族開皮革廠！」談到創辦品牌成功的原因，Michael認為是靠「硬頸」，創業需有強大信念，遇到困難不放棄，不懂就學。從營銷、開粉絲專頁、製作廣告、到UX（User Experience，用戶體驗）和UI（User Interface，用戶界面）等，他們全部靠自學，甚至修讀大量外國課程，又透過阿里巴巴平台物色到中山工廠，經常坐四小時直通巴士去學習生產。Wallace又指，要不怕犯錯，「錯得愈快便學得愈快。不去嘗試就不會知道是不work（可行）的。」

疫情下極速應變 轉移資源銷情翻倍

新冠疫情下，極速應變的能力更令他們的業績逆市增長。Michael說，去年疫情令不少地區的船運受到影響，無法寄送，「我們在兩三天內決定將這些地區的預算撥向郵遞仍然正常的地區，例如香港、台灣及新加坡。」他們深入了解台灣及新加坡的客戶特性，在當地設本地客服，成功令業務錄得增長。

由於應變及時，即使港府在傳統銷售旺季的情人節前夕宣佈在家工作的限制，Crudo的訂單仍幾乎翻倍。負責生產運作的Wallace帶領同事駐守工場，負責營銷的Michael和團隊則改為在家工作。Wallace說：「年初四訂單數量翻倍，我和Michael說，你賣多少，我便完成（生產）多少！」原本料情人節前後十天期間的營業額每天平均為20萬元，實際竟增至30多萬。辦公時間亦從原本早上10點至晚上7點，延到凌晨4點。Michael說，所有同事都很有幹勁、愉快地工作，共同經歷困境後團隊更具凝聚力。

未來主力拓展全球市場

兩人都是「計數」出身，擅長「計」劃未來。他們相信品牌的願景 — 透過定製語句連接人與人、鼓勵他人、治愈心靈，每週和員工一起回顧客人的精彩語句，感受業務帶給客人的意義。疫情影響下，每年料銷售增長50%，將繼續透過網上銷售提升增長率。他們希望在海外市場「熱身」，未來目標加快開拓年輕顧客群、以及消費力不俗的內地市場，現已在各大社交媒體鋪排品牌曝光。

Michael和Wallace均是先受僱再創業，對於「創業先還是打工先？」， Michael認為打工有助接觸社會，培養商業觸覺，亦能鍛煉社交技巧，往後與人溝通更順暢，同時儲備創業資金。Wallace坦言，之前從事金融業自帶光環，一旦脫離大機構，則失去這個「保護罩」，「大部人都不是天才，需要透過就業學習技能、積累經驗。」他們都同意，工作1至3年後創業較為理想。

Crudo全員齊心抗「疫」的經驗亦令我想到建立企業文化的重要性，以及阿里巴巴創業者基金一直在推廣的「創業家精神」。雖然不是所有人都適合創業，但對一份工作的ownership是非常重要。企業家無論多艱苦，都要想盡辦法撐下去，因業務能否生存始終要靠自己拼搏。受僱的員工亦應有這種心態：肯學習，開放思維，盡力解決問題。我相信，培養這種品質，對任何人都將終身受用。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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