【Good Food,Good Mood@iM網欄】最新人氣法國餐廳 中環置地Ami（下）

前文提要：【Good Food,Good Mood@iM網欄】最新人氣法國餐廳 中環置地Ami（上）

上回介紹了中環Alexandra House歷山大廈的全新法國餐廳Ami；如果說其八道菜廚師精選嚐味晚餐比較接近fine dining，那麼其a la carte散點菜譜便把餐廳一直標榜的「fine bistronomie」理念發揮得淋漓盡致。「Bistronomie」是指在舒適自在又隨意的環境中享用可媲美fine dining的佳餚，啱曬唔鍾意拘謹又想食好嘢的老饕。

「生牛肉他他」是其中一項極具口碑的bistro美食，看似簡單，Ami卻講究地用上法國殿堂級Polmard Heritage牛肉，全人手切割，頂部佈滿乾蔥、韭菜及法式醃黃瓜三款香味濃郁的配料，他他醬是傳統法國配方，味道清爽微酸，最令人著迷的是那牛肉的口感，煙韌有嚼勁，是吃得到的「新鮮」，不愧為Chef Nicolas的最愛菜式之一。

Croque Monsieur即法國版「芝腿治」，厚切火腿配搭烤溶了的瑞士Emmental芝士已經無得輸，廚師更在麵包頂部多加一層燒得金黃香脆的芝士脆片，賣相味道皆一流。

之前已經聽聞Chef Nicolas的「黑松露意粉」不輸城中著名意大利餐廳，果然聞名不如試食，自家製手造意大利粉爽口煙韌，用上多款甲殼類海鮮及黑松露來熬製的醬汁香濃鮮美，最後以金不換及黑松露提香，是海洋與森林的完美結合。

餐牌上有不少「大菜」，適合與家人及好友共享，其中一款便是「香煎比目魚」。此菜式份量足夠四人分享，首先把原條比目魚用焦牛油煎香，簡單地加上少許檸檬汁及番茜提味，肉質細嫩，油而不膩，享用著此經典法國名菜，一解去年無得飛巴黎之愁。

我不是好酒之人，飲少少都會面紅，卻份外喜歡所有以酒入饌的菜式，這道法式Rum Baba甜品正合我意。顧名思義，巴巴蘭姆酒蛋糕的主角便是Rum，把蓬鬆的海棉蛋糕浸泡在香醇的蘭姆酒風味糖漿中，口感濕潤稠密，富有濃烈酒香，配搭帶輕微焦香的時令芒果，甜美醉人。

Ami剛開業，九、十月的日子已被預約得七七八八，想試的話便快到其網站www.ami-woodear.hk碰碰運氣吧！

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