美團上季轉蝕33億人幣仍勝市場預期 預告或被處以高額罰款

內地外賣平台營運商美團(03690)公布，截至今年6月止半年淨虧損82.05億元（人民幣．下同），而上年同期淨利6.31億元，不派息。期內，收入為807.7億元，按年升94.7％。非國際財務報告準則計，經調整虧損61.1億元，而上年同期盈利25億元。經調整息稅折舊及攤銷前虧損為36.2億元，而上年同期經調整息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為26.5億元。

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單計第二季，美團虧損33.5億元，而上年同期盈利22.1億元，但仍勝市場預期虧損52億元。上季集團收入437.5億元，按年升77％。以非國際財務報告準則計，經調整虧損為22.1億元，而上年同期盈利為27.1億元；經調整虧損為12.4億元，而上年同期EBITDA為26.1億元。

於第二季度，美團的餐飲外賣業務交易金額同比增長59.5%至1,736億元。餐飲外賣日均交易筆數同比增長58.9%至3,890萬筆。收入同比增長59%至231 億元。經營溢利於第二季度增加95%至24億元，而經營利潤率則由8.6%進一步改善至10.6%。

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美團表示，今年4月市場監督總局根據《反壟斷法》對公司展開相關調查，相關調查仍在進行，公司會積極配合國家市場監督管理總局的調查。集團現階段無法預測相關調查的情況或結果，公司可能會被要求改變其商業慣例及╱或被處以高額罰款。

美團又指，旗下美團公益基金會捐款人民幣1億元，用於幫助受災群眾安置生活、提供災後衛生防疫服務。我們的外賣騎手以及我們的各個業務正盡最大努力回饋社會對我們的信任，並承擔更多的社會責任。我們將繼續為生態系統的所有參與者創造更大價值，並促進整個社會的「共同富裕」。

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