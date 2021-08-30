北韓疑似重啟核反應堆 2018年後首次

北韓核武問題一直是國際社會的焦點之一，近日平壞政府似乎再次發展核武。國際原子能機構透露，北韓延邊的核反應堆似乎有重啟的跡象，為2018年後首次。有學者認為，北韓此舉或是有意擴充其核武武器庫。

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國際原子能機構（IAEA）就北韓核活動發表年度報告，當中提及位於延邊的核反應堆自7月初起，發現有重新活動的跡象，包括排出用以冷卻核反應堆的冷水等。延邊核反應堆從2018年12月停用，於近3年內首次出現啟動跡象。IAEA指出，北韓似乎同時利用核反應堆附近的實驗室，分離已用燃料中的鈈元素。

美國政府人員稱，美國認同北韓重啟核反應堆一事使人憂慮，認為有急切需要採取外交手段或展開對話，務求達成朝鮮半島無核化的目標。有前政府人員認為，雖然重啟伊朗核協議﹑解決阿富汗問題及與俄羅斯繼續限武談判才是拜登（Joe Biden）首要工作，但北韓重啟核反應堆不應被忽視。

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布蘭代斯大學（Brandeis University）的中東研究總監薩莫雷（Gary Samore）指出，北韓似乎為其核武重新開始製作鈈元素。鑑於北韓現時已知擁有不少核武，薩莫雷認為北韓重啟核反應堆可能想擴充核武武器庫。

責任編輯：吳漢培