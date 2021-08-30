▲ 【中銀2388】中銀香港上半年少賺17% 每股派息0.447元按年持平

中銀香港 （02388） 收市後公布中期業績。上半年，中銀錄得純利125.8億元，按年少賺17.3%，同時宣派每股0.447元中期息，按年持平。中銀香港今日績前股價反覆，盤中一度低見23.65元創逾1個月低，收報23.9元無升跌，成交1.75億元。

總結上半年，中銀總經營收入350.2億元，按年減少6.7%，主要反映淨利息收入按年少14.5%至159.4億元。期內，中銀淨息差1.08厘，較去年底收窄5個基點；若計及外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差則1.1厘，較去年底收窄6個基點。

其他收入項目，淨服務費及佣金收入按年升22.5%至66.6億元，而淨保費收入增加13.9%至90.2億元。

撥備方面，與其他同業一樣，由於預期信用損失模型參數改善，中銀貸款及其他賬項減值準備淨撥備按年減少8.7%至11.97億元，但以半年計則微升1.6%。中銀解釋，主要由於若干公司客戶貸款評級下降。

截至6月底止，特定分類或減值貸款比率為0.29%，較上年末上升2個基點，調整認購新股融資影響後的特定分類或減值貸款比率為0.32%。

母行中行 （03988） 早年將東南亞資產注入中銀後，截至6月底止，中銀東南亞的客戶存款及貸款分別達626.5億元及554.9億元，較去年末升9.4%及2.6%。不良貸款比率1.75%，較去年底跌0.15個百分點。

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