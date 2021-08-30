遇難美軍母親鬧拜登同支持者 有份「殺死她兒子」

阿富汗喀布爾機場上周發生恐襲，造成包括13名美軍死亡。美國有眾多聲音質疑拜登，處理阿富汗局勢問題失敗，間接導致有美軍犧牲。其中一名殉職美軍的母親接受電視訪問時直指，拜登及其支持者「殺死她的兒子」。

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20歲的海軍陸戰隊成員麥科勒姆（Rylee McCollum）是上周四（26日）阿富汗恐襲中死亡的13名美軍之一，其母親凱西（Kathy McCollum）受訪時形容總統拜登（Joe Biden）無能及患有痴呆症，導致她的兒子死亡。

凱西表示，原本麥科勒姆已完成任務，並準備從中東國家約旦（Jordan）回家，與妻子迎接即將出生的孩子。她回憶事發當日凌晨4點，兩位海軍陸戰隊成員突然敲門，通知兒子在阿富汗恐襲中死亡，使麥科勒姆無法見證孩子出生，完整家庭破碎。

美軍女中士抱嬰兒相變遺照 喀布爾恐襲中殉職 【下一頁】

凱西對拜登處理阿富汗撤軍手法感到不滿，指「那位無能及患有痴呆症的人導致兒子死亡」。她同時亦把矛頭直指民主黨，批評他們在選舉中舞弊、以及那些曾投票給拜登的民主黨人「殺死她的兒子」。她更批評拜登甚至「不知道自己身處白宮，仍然認為自己是參議員」。

美國民眾紛紛為犧牲美軍發起籌款，目前已為麥科勒姆遺孀及未出生孩子籌得接近50萬美元（約390萬港元）款項。

責任編輯：郭麗明