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【Moderna疫苗】黑色異物或是橡膠 日本強調質量無問題

環球社會熱點 17:42 2021/08/30

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日本沖繩縣早前發現Moderna疫苗樽內混入異物，當地已緊急停用涉事批次。日本厚生勞動省周日（29日）公布Moderna疫苗調查結果，指疫苗內異物很可能只是針頭刺破時混入的橡膠。日本當局強調，Moderna疫苗質量無問題。

2男子接種Moderna疫苗後死亡 日本再發現混入異物 【下一頁】

沖繩在8月27日至28日期間，於刺入過針頭的Moderna疫苗瓶中及已注入疫苗的針筒內，發現黑色點狀及粉色異物，而在針頭刺入前亦曾確認瓶中沒有異物。日本厚生省公布調查結果，指黑色異物或是橡膠碎片，可能是針頭斜向或轉動刺入時，針頭邊緣部位導致疫苗瓶橡膠塞剝落所致。厚生勞動省強調，事前已提醒需垂直刺入針筒。

厚生勞動省與Moderna疫苗日本經銷商武田藥品工業公司商討後，認為無需暫停接種該批次疫苗，指出橡膠碎片已經過殺菌處理，醫護人員採用肌肉注射方式，進入人體後亦不會堵塞血管，認為無安全問題。而粉色異物尺寸過大無法穿過針孔，注射器生產商將詳細調查事件。厚生勞動省指，沖繩縣將於周一（30日）起恢復接種。

疫苗完成接種後半年 Moderna維持93%有效 【下一頁】

沖繩停打批次與26日東京等5個都縣發現混入異物，被厚生勞動省要求暫停接種批次不同。厚生勞動省要求暫停接種批次中，部分疫苗瓶中發現疑似金屬片異物，當局正在調查。

責任編輯：李俊儀

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