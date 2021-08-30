【大行點睇】預計9月開始大幅加價 滙豐看好太陽能玻璃龍頭

滙豐環球發表報告，指由於下游需求強勁，內地太陽能玻璃供需正在調整，上周行業庫存水平按年下跌近15%，預計太陽能玻璃將於9月開始加價。該行指，太陽能玻璃從今年初歷史高位跌近一半，但下半年需求反彈，有助支持售價。

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該行又預計行業龍頭將最為受惠，在較低價的環境下，龍頭企業的成本優勢更為重要。該行看好信義光能（00968）及福萊特玻璃（06865），維持兩者「買入」評級，目標價分別為18.9元及47元。

信義光能今日股價升9.4%至18.88元，福萊特玻璃股價升12.3%至43元。

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