【紐元定期存款】紐元定存息最高10厘 專家籲趁機吸納博滙息雙賺

▲ 聯儲局延後加息，現市况華僑永亨的專家最看好紐元，憧憬10月大幅加息。

聯儲局於上周放鴿後，美國加息暫未有期，一眾非美貨幣今天（8月30日）隨即反撲轉升，而現市况專家最看好紐元，因紐央行已打開口牌，聲稱若疫情受控，10月勢加息。

港銀不同存期紐元存息比較，詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本來已清零半年的新西蘭，疫情突急增，主要受澳洲變種病毒傳入，因而被逼封城，亦導致紐央行於8月18日議息時緊急煞停加息，一度累紐元兑美元急挫1%。不過，上周二（24日）央行副行長向外爆料，露口風指曾在議息會上考慮驟加0.5厘，再刺激紐元重上0.7大關。

專家建議對紐元有需要者，不妨趁新西蘭疫情惡化令滙價轉跌，而伺機分注低吸，且忠告先開立短期定期存款，眼下高息王是集友7天紐元定存享年息10厘，好處是憧憬紐央行10月議息時再度大幅上調政策利率，港銀定存息有望再跟加，而大行花旗料3個月內紐元可重上0.7心理大關，華僑永亨更料年內有力挑戰0.72高位。

大小行憂美國收水先加息吸存【下一頁】

上商研究部主管林俊泓原本預計紐央行會於本月加息，如今落空，但指會後聲明仍傾向加息，可抵消疫情累滙價走軟的打擊。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黄栢寧指，紐西蘭央行未有如市場預期加息，維持目標利率於0.25厘不變。展望滙價前景，料紐元兌美元於未來3個月預測為0.70，6至12個月預測為0.69。上商林俊泓不約而同料，紐元年底目標價為0.69。

而紐元的後向亦繫於美元表現，黃栢寧補充，美滙指數於3個月預測為91.09，6到12個月預測為93.28。

至於短線操作，華僑永亨經濟師李若凡相信，未來兩周紐元兌美元的高低位介乎0.698到0.712，兌港元在5.4368有支持，阻力位在5.5458。

惟李若凡補充，放眼中長線，料紐元兑美元由現時至年底的上落區間為0.68至0.72，年尾目標在0.71。

相關文章：【港元定期存款】富邦3個月港元定存高息3.28厘最後召集 虛銀罕有削港元短存息

【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息最後召集 專家料9月加息搶存或收斂

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台」

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股焦點速覽

00：50 - 外圍市況速報 鮑威爾稱不急於加息

02：05 - 外圍市況分析 鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點

06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算 後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）

24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析

29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析

44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析

46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析

54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析

56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析

58：28 - 港股開市後市況速報

01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析

01：02：05- 財經日誌提提你