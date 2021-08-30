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【蘋果稅】南韓料通過法例讓開發商避開Apple、Google抽成　成世界先例

股市 16:31 2021/08/30

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【蘋果稅】南韓料通過法例讓開發商避開Apple、Google抽成　成世界先例

南韓政府據報最快今日（30日）通過《電訊營商法案》，容許應用程式（App）開發商可撓過蘋果、Google平台，接受用家以其他方式支付，成為全球先例。目前，開發商在蘋果iOS、Google應用商店上架App，必須使用蘋果和Google支付平台，並且分成約30%收入，抽成比例被行業形容「蘋果稅」。

彭博報道指，韓國國會由執政黨主導下，法案幾乎肯定獲得通過。Google去年在當地豁免30%分成一年，該法案料令Google 無法在今年10月重新收費。

「蘋果稅」也是蘋果和《Fortnite》開發商Epic Games 美國壟斷案訴訟的關鍵。據市場研究機構Senor Tower，蘋果從中每年收取約200億美元收入。

Google 形容韓國立法勿忙，而蘋果就形容立法會削弱家長管理、私穩和信用。

相關文章：

【iPhone 13】蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍

【反蘋果聯盟】Spotify、Epic Games等組聯盟挑戰「蘋果稅」

***

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