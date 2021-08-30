【業績｜內銀】農行上半年純利按年增12.4%　中行純利增11.9%（第二版）

▲ 【業績｜內銀】農行上半年純利按年增12.4% 中行純利增11.9%

農行 （01288） 、中行 （03988） 周一（30日）收市後陸續派成績表。農行上半年純利按年增12.4%，至1222.8億元（人民幣，下同）。營業收入為3662.5億元，按年增7.8%。農行上半年信用減值損失錄得961.38億元，按年跌3%。淨息差為1.96%，較去年同期下降0.08個百分點。淨利息收入為2833.6億元，按年增6.1%，手續費及佣金淨收入為481.5億元，按年增8.8%。

截至6月底，農行不良貸款率為1.5%，較去年底下降0.02個百分點。

中行 （03988） 純利增長11.9%至1128.1億元。淨利息收入升1.6%，報2087.7億元，而淨息差則收窄9個點子至1.76%。

農行及中行周一皆無升跌，下午分別收報2.61元及2.7元。

農行﹕料下半年淨息差企穩

農行行長張青松表示，該行今年上半年控制負債水平，不過期內負債成本仍見上升。但他表示，隨著資產質素改善，預料下半年淨息差將會企穩。

資產質量方面，他亦指，農行不良貸款率續改善，料全年資產質素將「穩中向好」。

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編輯﹕賴奕羚

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