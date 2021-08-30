【樓市熱話】想上車睇樓逾30間 僅3間合心水 其中一間竟被網民一致否決 「唔好屈就一定要3揀1」

買樓上車是人生大事，事前睇多幾層樓也無可厚非，近日有網民在討論區發帖，指好想上車，最近睇樓睇了30多間，但就睇到好迷惘，最終有3間比較合心水，想網友指點迷津，結果當中有一間被網民一致否決。

想上車網民睇樓經過：

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此帖一出，網友意見均認為第二間不用考慮，「二、三都有啲改唔到的問題，揀一啦，最多全爆再執」、「睇樓最忌入去周身唔聚財」、「第二間好伏啵，住得唔舒服為乜？」之後，發帖網民有再解釋，指第二間屋放了不少擺設，一入屋就被那些擺設嚇一嚇，而且屋內因燈光不足亦比較暗，整個睇樓過程都驚驚哋不太舒服。

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其他網友意見：

第二間用裝修解唔解決到先，好多時裝修都好大影響

你改唔到個景觀，但可以改間隔1啦 仲諗咩 諗得黎都賣左

如果要諗理由去說服自己揀果間既話，咁即係唔啱自己心水

第2間係咩擺設？養鬼仔果啲？係的話依間唔駛考慮啦

1啦，仲諗咩？諗得黎都賣左

簡單，3個都唔要，再睇多幾間，唔好屈就一定要3揀1



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記者：李兆明