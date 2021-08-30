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【南向通】 債券通「南向通」有望國慶前開通 美元債券或無份

股樓投資 16:21 2021/08/30

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有媒體引述消息報道，「債券通」的「南向通」有望於今年10月1日國慶前開通。初期可投資債券通範圍，主要是金管局債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元及人民幣券，但基於跨境結算安排技術問題，初期或不包括美元債券，惟未知悉最終會否有改變。

報道亦引述金管局發言人回應指，金管局一直與內地當局聯繫，加緊籌備工作，爭取盡快啟動「債券通」的「南向通」，並會適時公布細節。

早前曾盛傳中央會於7月初啟動「南向通」，作為慶祝香港「七一」回歸24周年的禮物，惟其後未能成事，也未有公布具體時間表。

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記者：郭秀慧

債券 經濟 國慶 香港金融管理局

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