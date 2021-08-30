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【內房業績】房地產調控下 滙景控股交出穩定業績

股樓投資 16:21 2021/08/30

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近期中國出現監管風暴，令多個行業下跌，反而一直被高度監管的內房股，除了個別股份因為債務問題受影響外，不少均交出不俗業績。以東莞「地產一哥」滙景控股 （09968） 為例，今年上半年收入按年升35.8%，合約銷售按年增162%。除了盈利能力，內地負債問題亦是內房的關注點，淨負債率為14%，遠低同業水平，財務穩健，債券評級亦得到聯合評級的「B+」評級。

公司上半年增加58.2萬平方米土地儲備，截至今年6月底公司合共有357.9萬平方米的土地儲備，可供應短期至中期的發展。公司在取地方面，在城市更新項目亦進展良好，今年上半年新增1個城市更新項目，而樟木頭及虎門的進度均預計能在年內完成供地目標。今年中國房地產市場在三條紅綫及限價限售的政策下，整體市場表現較淡靜，若未來內地房地產市場氣氛回暖，業績不錯、財務穩健、土地儲備充足的滙景可看高一線。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 東莞 經濟 滙景控股（09968）

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