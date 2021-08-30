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【微軟摺機】再有新摺機！Microsoft Surface Duo 2現身跑分網站

科技 16:21 2021/08/30

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三星（Samsung）日前推出的新摺機攻港，找來香港男團MIRROR「加持」，成新摺機代言人。另一科技品牌微軟（Microsoft），近日亦傳出新摺機「Microsoft Surface Duo 2」的消息，似乎再會有新摺機進軍市場！

據外電報道，近日一款型號為Microsoft Surface Duo 2的設備現身跑分網站Geekbench，該送測的新摺機採用高通（Qualcomm）Snapdragon 888處理器，搭配8GB RAM，並預載Android 11。

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跑分表現較Galaxy Z Fold3高

根據其跑分數據顯示，微軟Surface Duo 2單核跑分為1,091，多核跑分則為3,517 。若上述資料屬實的話，微軟的新一代摺機表達除了超越上一代Surface Duo之外，其單核及多核跑分表現，還分別比三星新摺機Galaxy Z Fold3的979及3,441分高。

微軟於2019年10月發布上一代摺機Surface Duo，不過當時就因為採用雙屏幕分割的設計以及不支援5G，並且在2020年9月，差不多一年後才上市，曾被批評規格落伍。未知今次Surface Duo 2能否為該品牌成功平反。

另綜合早前外電消息，Microsoft Surface Duo 2預計會在今年10月首次亮相，並可能支援5G及NFC。

微軟將下架Chromebook版Office　用戶需改用網頁版

責任編輯：張寶燕

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