【港元定期存款】富邦3個月港元定存高息3.28厘最後召集 虛銀罕有削港元短存息

▲ 富邦3個月3.28厘超高息於明天截止，暫未悉會否延期。

8月近尾聲，月結在即，扯高拆息，1個月拆息兩連升，今天（8月30日）報0.06厘，但虛擬銀行無視傳統銀行加息，罕有狠削港元定期存款息率。由騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份投資的虛銀、富融（Fusion Bank）再減3個月港元定存年息0.1厘，新息率至0.7厘，自8月以來計，更從0.95厘累計狠削0.25厘。上周3間大小傳統銀行猛加息，最矚目的是工銀亞洲兩連加兼降門檻，東亞 （00023） 及富邦亦調升不同存期的年息。

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專家預計，本周已踏入跨月度，料陸續派半年成績表的虛銀，暫仍處於燒錢階段，遂由打高息牌吸存，逐漸改為積極開源，拓展其他如貸款等可增加收入來源的生意。反觀，傳統銀行則齊加息，冀力搶跨年錢。

比併有提供高息定存的4間虛擬銀行，目前3個月港元定存年息，以匯立（Welab Bank）的1.1厘最高，富融的0.7厘跟天星（AirStar Bank）看齊，亦險勝競敵眾安（ZA Bank）的0.65厘。

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值得一提，目前富融的3個月、半年及1年港元定存年息罕現劃一至0.7厘，但3個月期起存額1元已享特惠息，相反6個月及1年須100萬元才有最高息。

華僑永亨經濟師李若凡今早回應本報查詢指，料1個月拆息由現水平的0.06厘約10年低位，暫約在0.05厘至0.15厘上落。

此外，要是計及傳統銀行，眼下3個月港元定存年息冠絕全城是富邦的3.28厘，遠遠拋離3個月拆息0.14厘，但高息王於明天（31日）截止，富邦暫未回應會否順延優惠。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪