▲ 【阿里性醜聞】阿里巴巴傳解僱約十名員工 涉洩露性侵案舉報員工資料

阿里巴巴 （09988） 早前有女員工投訴遭性侵，外電引述消息人士表示，阿里巴巴據報解僱約十名員工，他們涉在員工內部討論區中，公開一名指控前經理性侵的員工個人帳戶資料。

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報道指，阿里巴巴上周向內部員工宣佈，部分員工在女員工投訴遭性侵一事中，涉在員工討論區泄露該名周姓員工的個人資料，故遭到解僱。

此外消息人士亦指，另有三名員工因為在公開討論區中，撰寫不當留言而遭公司譴責。

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編輯﹕賴奕羚

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