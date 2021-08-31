【網易業績】網易次季收入增12.9%　純利下跌但仍勝預期　績前跌逾2%

▲ 【網易業績】網易次季收入增12.9% 純利表現同勝預期 績前跌逾2%

內地互聯網巨企網易 （09999） 今日公佈次季業績，淨收入為205.25億元（人民幣，下同），按年增12.9%，好過預期；列帳純利約35.42億元，按年跌21.9%，勝預期；經調整純利約42.28億元，按年跌19.1%，勝預期。

網易今日跌2.07%，收報141.7元。

有道淨收入按年增107% 惟預期將受到重大影響

內地早前收緊課外補習，網易承認，預計旗下智能學習公司業務受到重大影響。網易稱，儘管從目前來說，主要與中國 K-12 教育行業相關的監管環境的變化對公司的影響程度尚不確定，但有道的業務、財務狀况和公司結構預期在未來期間將受到重大影響。

業務分部方面，在線遊戲服務淨收入爲145.28億元，按年增加 5.1%；有道淨收入約12.93億元，按年增加107.5%；創新及其他業務淨收入爲47.03億元，按年增加26.0%。

網易加碼回購金額至30億美元 另下月起回購網易有道

網易首席執行官兼董事丁磊稱，已有的遊戲産品在去年的高基準上依然保持著穩健增長，今年下半年起，公司推出了數款熱門遊戲，其中《永劫無間》吸引了全球遊戲玩家的廣泛關注；《哈利波特：魔法覺醒》已確定於9月9日上線，期待著在今年稍晚推出更多精品遊戲。此外，網易雲音樂通過不斷在內容生態和産品創新方面的發力，持續加深用戶在音 樂社區的參與度。

網易宣布，回購計劃的總金額擴展爲不超過 30 億美元，董事會批准，從9月2日開始，在不超過36個月的期限內，可在紐交所公開購買總金額不超過 5000萬美元流通在外的有道美國存托股。網易回購其美國存託股和普通股，或購買有道美國存托股將取決於包括市場條件在內的多種因素。這些計劃隨時可能暫停或中止。

摩根大通：針對未成年人遊戲監管對網易影響有限 多款新遊戲發布在即

摩根大通今月中旬發表報告指，預計網易次季收入約207億元，當中網遊收入約145億元，按年增5%，但按季則跌4%，該行指出，次季出現季節性疲軟以及新推出遊戲數目有限，調整後淨利潤為 44 億元。摩根大通指出，次季業績焦點為重點遊戲的發布時間表，以及網易雲音樂增長策略。摩根大通將目標價由200元降至185元，維持買入評級。

摩根大通提到，網易自今年5月18日公布首季業績以來股價受壓，主要是由於投資者對遊戲行業監管憂慮；延遲發布遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）。該行認為，市場已計算內地取消軟件企業稅收優惠對其財務影響；針對未成年人遊戲成癮的監管對網易影響有限；同時網易多款新遊戲發布在即，包括《永劫無間》（Naraka： Bladepoint），《哈利波特：魔法覺醒》（Harry Potter：Magic Awakened），料可推動下半年盈利增長和投資者情緒。

國泰君安稱監管趨嚴 為互聯網行業帶來悲觀展望

國泰君安稱，監管趨嚴或給互聯網行業帶來一些悲觀的展望，但公司基本面仍然韌性十足。該行稱，遊戲公司或不能以軟件企業身份享受較低稅率，這或將導致淨收入中單位數的下降，但政策並未落實；另一方面，為滿足監管要求，業內公司需進一步限制未成年玩家的網絡遊戲行為，並停止盈利性K-12教育業務，考慮到2021年上半年強勁的表現和日益增長的玩家和用戶的購買力，對互聯網板塊的長期增長保持信心。

國泰君安發表報告指，考慮到其智能學習公司有道和雲音樂的擴張，維持投資評級為「買入」，但目標價由215元下調200元。

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編輯：李哲毅

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