▲ 【網易業績】網易即將公布次季業績 料季節性疲軟及新遊戲有限不利表現 績前升0.91%

內地互聯網巨企網易 （09999） 即將公佈次季業績，市場預期，期內收入約204.65億元（人民幣，下同），按年增12.5%；列帳純利約32.21億元，按年下降26.8%；經調整純利約40.61億元，按年跌約22.3%。

網易今日績前升0.91%，收報144.7元。

摩根大通：針對未成年人遊戲監管對網易影響有限 多款新遊戲發布在即

摩根大通今月中旬發表報告指，預計網易次季收入約207億元，當中網遊收入約145億元，按年增5%，但按季則跌4%，該行指出，次季出現季節性疲軟以及新推出遊戲數目有限，調整後淨利潤為 44 億元。摩根大通指出，次季業績焦點為重點遊戲的發布時間表，以及網易雲音樂增長策略。摩根大通將目標價由200元降至185元，維持買入評級。

摩根大通提到，網易自今年5月18日公布首季業績以來股價受壓，主要是由於投資者對遊戲行業監管憂慮；延遲發布遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）。該行認為，市場已計算內地取消軟件企業稅收優惠對其財務影響；針對未成年人遊戲成癮的監管對網易影響有限；同時網易多款新遊戲發布在即，包括《永劫無間》（Naraka： Bladepoint），《哈利波特：魔法覺醒》（Harry Potter：Magic Awakened），料可推動下半年盈利增長和投資者情緒。

國泰君安稱監管趨嚴 為互聯網行業帶來悲觀展望

國泰君安稱，監管趨嚴或給互聯網行業帶來一些悲觀的展望，但公司基本面仍然韌性十足。該行稱，遊戲公司或不能以軟件企業身份享受較低稅率，這或將導致淨收入中單位數的下降，但政策並未落實；另一方面，為滿足監管要求，業內公司需進一步限制未成年玩家的網絡遊戲行為，並停止盈利性K-12教育業務，考慮到2021年上半年強勁的表現和日益增長的玩家和用戶的購買力，對互聯網板塊的長期增長保持信心。

國泰君安發表報告指，考慮到其智能學習公司有道和雲音樂的擴張，維持投資評級為「買入」，但目標價由215元下調200元。

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編輯：李哲毅

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