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【儲錢大法】認識「631」儲錢法則  初入職場的年青人儲第一桶金

理財智慧 16:25 2021/08/30

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坊間有不同的儲蓄方法如「52周儲錢法」、「信封儲錢法」、「443法則」等，但是否每一個都合適初入職場的年青人？他們大多薪酬不太高，未有良好財務規劃，生活開支及娛樂開銷難以控制，容易淪為月光族。今期《理財智慧》推介「631」法則，為適合月光族及剛出社會的年青人的儲錢大法，協助理財新手能加速資產累積速度，盡早擁有第一桶金。

「631」法則，簡單而言就是把薪酬分成三份，60%用作日常支出，30%用來儲蓄理財，餘下10%作風險規劃。按照這法則，一年可以存下約為3.6個月的薪金。初入職場的年輕人薪酬有限，生活花費偏高，「631」法則特別適合他們。

60%的生活開銷

大眾的日常生活花銷，包含伙食費、電話費、娛樂交際、租金等。另外，貸款如學貸、房貸、車貸也會納入其中。

30%的儲蓄理財

儲蓄包括緊急儲備金、銀行定存、股票等。在儲蓄投資中，緊急儲備金十分重要，宜準備至少3至6個月的生活支出備用，當失去工作薪水或發生突如其來的事情時，也有足夠的金錢支援自己，直至尋找新的收入來源。

10%的風險規劃

運用保險，轉移無法預測的風險，例如人壽保險、醫療保險、意外保險等。當有意外或突然生病的時候，保險帶來的保障能減少資產的流失。

 

*內容節錄自723期《iMoney》Focus。

 

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責任編輯：羅浩濂

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