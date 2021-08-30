澳洲或制定新法規　加強監管蘋果、谷歌、微信等電錢包

近年興起使用電子錢包，免去用現金支付的同時，有時更可以手機當銀包之用。澳洲當局正考慮制定新法律，加強監管科技巨頭Apple、Alphabet旗下Google等電子支付服務。

據《CNBC》報道，財政部長Josh Frydenberg)表示，將從政府的報告中，了解支付系統是否跟上技術進步和消費者需求變化的步伐，並 「仔細考慮」制定新法律以及其他建議。

近年來，Apple Pay、Google Pay 和中國微信支付等服務雖應用甚廣，但目前並未被指定為支付系統，其位置亦處於監管體系之外。國際清算銀行（BIS）早前呼籲，全球金融監管機構緊急應對「科技巨頭」日益增長的影響力，以及Google、Facebook、Amazon和阿里巴巴等集團控制的海量數據。

澳洲的報告建議賦予政府指定科技公司作為支付提供商的權力，澄清電子錢包的監管地位。此外，報告建議政府和行業共同為更廣泛的支付生態系統制定戰略計劃，並為支付系統開發單一、綜合的許可框架。

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責任編輯：黎淑雯

