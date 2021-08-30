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【ET講股通】梁耀康：買破位股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:08 2021/08/30

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港股午市表現靠， 恒生指數升約100點，企在25500點水平。港股期指算結過後走勢如何？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。立即點擊收看/收聽。

Time code

00：00 - 港股今日市況速報
01：02 - 美團 （03690） 業績將主導明日市況
01：38 - 美國「收水」今年發生無懸念
02：53 - 港股未收復二萬六要提防
04：00 - 內地對科網股監管態度未變
04：45 - 汽車股悶市中發威　長城汽車 （02333） 股價升逾6%
05：15 - 吉利 （00175） 引入策略成投資者有幾利好股價
05：57 - 比亞迪 （01211） 股價前景分析
08：07 - 體育用品股留意會否再破位
09：07 - 光伏股強勢　信義光能 （00968） 突發前浪頂
11：02 - 中國鋁業 （02600） 料可上試6元水平
12：40 - 中國建築 （03311） 料續沿升軌上行
13：23 - 華潤電力 （00836） 料有機再抽高
15：41 - 龍源電力 （00916） 突破之前高位有力再上
18：28 - 港股收市市況速報
18：40 - 股票分析：思摩爾國際 （06969） 股價前景分析
21：33 - 股票分析：恒騰網絡 （00136） 股價前景分析
23：41 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景分析
25：56 - 股票分析：晶門半導體 （02878） 股價前景分析
28：04 - 股票分析：藍月亮 （06993） 股價前景分析
29：45 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景分析
31：56 - 股票分析：建設銀行 （00939） 股價前景分析

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***

期指結算日，港股窄幅上落，恒指全日收報25539點，升131點，主板成交1,365億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，期結過後，相信明天走勢會有較明確方向，未必會橫行。

上周五儲局主席鮑威爾講話，未有意料之外的負面消息，市場解讀正面，納指、標指創新高。惟要留意，今年內開始收水相信無懸念，恐限制美股再衝高的動力。

恒指後市須突破26000關，才有望重拾動力。監管風險持續，市傳天津政府控股企業須將數據轉移至國資雪，不能與阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 等簽約。惟只要後市守穩25000關，續炒股不炒市。

強者恒強  長汽及信義光能等可吼

放榜的長城汽車 （02333） 升6.9%至35.8元，有望再試高位，失守31.9元離場。吉利 （00175） 旗下電動車品牌引入Intel等投資者，股價升4.3%至26.9元，失守24.4元走貨。業績稍遜的比亞迪 （01211） 跌0.4%至261.4元，突破下降軌273.8元可考慮出手，有望上試300元以上水平，失守242.4元離場。

體育用品股以李寧 （02331） 最強，升3.2%至101.4元，且看能否上試110元，失守上升軌則走貨，惟要留意板塊估值不平。

信義光能 （00968） 突破前浪頂，升9.4%至18.88元，且看能否上試前高位21.6元，失守今日低位或上升軌走貨。

中鋁 （02600） 再升5.2%至5.47元，有機上試5.9至6元，失守頸線5.2元離場。中國建築 （03311） 回吐1.3%至6.15元，上望6.8至7元，失守6元走貨。華潤電力 （00836） 升7.1%至18.92元，上望21至22元，失守17.32元離場。龍源電力 （00916） 突破前浪頂抽升14.8%至16.26元，待回落至15元吸納，上望17.5元，失守13.8元離場；已持貨者則以15.6元止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰思摩爾、恒騰網絡、中移動、晶門半導體、藍月亮、小米、建行︰立即觀看

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9：00《ET開市直擊》

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00：00 - 港股焦點速覽　
00：50 - 外圍市況速報　鮑威爾稱不急於加息
02：05 - 外圍市況分析　鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點
06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：20 - 港股期指結算　後市市況怎分析
10：05 - 科技指數見底了嗎？
13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？
21：04 - 港股開市前市況速報
22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）
24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析
29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析
32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析
35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析
39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析
43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析
44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析
46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析
50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析
52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析
54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析
56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析
58：28 - 港股開市後市況速報
01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析
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