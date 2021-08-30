【ET講股通】梁耀康：買破位股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股午市表現靠， 恒生指數升約100點，企在25500點水平。港股期指算結過後走勢如何？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。立即點擊收看/收聽。

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00：00 - 港股今日市況速報

01：02 - 美團 （03690） 業績將主導明日市況

01：38 - 美國「收水」今年發生無懸念

02：53 - 港股未收復二萬六要提防

04：00 - 內地對科網股監管態度未變

04：45 - 汽車股悶市中發威 長城汽車 （02333） 股價升逾6%

05：15 - 吉利 （00175） 引入策略成投資者有幾利好股價

05：57 - 比亞迪 （01211） 股價前景分析

08：07 - 體育用品股留意會否再破位

09：07 - 光伏股強勢 信義光能 （00968） 突發前浪頂

11：02 - 中國鋁業 （02600） 料可上試6元水平

12：40 - 中國建築 （03311） 料續沿升軌上行

13：23 - 華潤電力 （00836） 料有機再抽高

15：41 - 龍源電力 （00916） 突破之前高位有力再上

18：28 - 港股收市市況速報

18：40 - 股票分析：思摩爾國際 （06969） 股價前景分析

21：33 - 股票分析：恒騰網絡 （00136） 股價前景分析

23：41 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景分析

25：56 - 股票分析：晶門半導體 （02878） 股價前景分析

28：04 - 股票分析：藍月亮 （06993） 股價前景分析

29：45 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景分析

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期指結算日，港股窄幅上落，恒指全日收報25539點，升131點，主板成交1,365億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，期結過後，相信明天走勢會有較明確方向，未必會橫行。

上周五儲局主席鮑威爾講話，未有意料之外的負面消息，市場解讀正面，納指、標指創新高。惟要留意，今年內開始收水相信無懸念，恐限制美股再衝高的動力。

恒指後市須突破26000關，才有望重拾動力。監管風險持續，市傳天津政府控股企業須將數據轉移至國資雪，不能與阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 等簽約。惟只要後市守穩25000關，續炒股不炒市。

強者恒強 長汽及信義光能等可吼

放榜的長城汽車 （02333） 升6.9%至35.8元，有望再試高位，失守31.9元離場。吉利 （00175） 旗下電動車品牌引入Intel等投資者，股價升4.3%至26.9元，失守24.4元走貨。業績稍遜的比亞迪 （01211） 跌0.4%至261.4元，突破下降軌273.8元可考慮出手，有望上試300元以上水平，失守242.4元離場。

體育用品股以李寧 （02331） 最強，升3.2%至101.4元，且看能否上試110元，失守上升軌則走貨，惟要留意板塊估值不平。

信義光能 （00968） 突破前浪頂，升9.4%至18.88元，且看能否上試前高位21.6元，失守今日低位或上升軌走貨。

中鋁 （02600） 再升5.2%至5.47元，有機上試5.9至6元，失守頸線5.2元離場。中國建築 （03311） 回吐1.3%至6.15元，上望6.8至7元，失守6元走貨。華潤電力 （00836） 升7.1%至18.92元，上望21至22元，失守17.32元離場。龍源電力 （00916） 突破前浪頂抽升14.8%至16.26元，待回落至15元吸納，上望17.5元，失守13.8元離場；已持貨者則以15.6元止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰思摩爾、恒騰網絡、中移動、晶門半導體、藍月亮、小米、建行︰立即觀看】

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35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

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46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

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