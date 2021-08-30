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【吉利汽車 175】 Intel及寧德時代等注資 吉利汽車旗下極氪融資5億美元 估值達89億美元

股樓投資 15:59 2021/08/30

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吉利汽車（00175）附屬極氪智能科技引資包括英特爾（美：INTC）及嗶哩嗶哩 （09626） 相關等5名投資者，刺激吉利股價承上周五（27日）升勢，一舉突破10天及20天綫，曾高見27.45元，最新報26.9元，暫升4.3%，成交額21.6億元。

大行予吉利汽車投資評級及目標價﹕

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吉利公布，附屬極氪上周五（27日）訂立購股協議，擬向獨立第三方英特爾（美：INTC）的投資公司、嗶哩嗶哩 （09626）、寧德時代（滬﹕300750）、博裕投資、洛陽鉬業（03993）之控股股東鴻商集團配發合共1.26億股Pre-A系列優先股或佔其經擴大後已發股本約5.6%，總代價5億美元。完成後，吉利於極氪智能科技股權將由51%降至約48%，但仍為單一最大股東，而極氪的估值將達89億美元（約580億元人民幣）。

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記者：郭秀慧

經濟 成交 洛陽鉬業（03993） 吉利汽車（00175）

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