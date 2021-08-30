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【帶你睇盤】入伙不足兩年　連企理裝修可即住　560萬一房上車之選

股樓投資 16:10 2021/08/30

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不少人想上車都會在屯門區尋寶，主要由於區內放盤價格較市區盤低水。以下介紹的放盤單位，位於屯門啟發徑8號，單位樓齡、裝修俱新，離港鐵屯門站亦不算遠，叫價560萬元。

今次介紹的單位為屯門屯門城‧點低層M室 ，實用面積310平方呎，一房間隔，開價570萬元，現時叫價560萬元出售。資料顯示，城‧點於2020年1月起入伙，共有1座，提供204伙單位，實用面積介乎217至372平方呎，戶型設開放式至兩房間隔。

單位相片

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放盤單位： 屯門城‧點低層M室（物業編號：AN213934）
實用面積： 310平方呎
間隔： 一房
叫價： 560萬元
賣點：
  • 屋苑樓齡新
  • 連企理裝修可即住
  • 離港鐵屯門站約10分鐘步程，交通方便
  • 配套齊全
  • 可承造高成數按揭
  • 有匙可睇樓

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

http://www.manyw.com/details/?262935B

註︰

  • 以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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