【帶你睇盤】入伙不足兩年　連企理裝修可即住　560萬一房上車之選

不少人想上車都會在屯門區尋寶，主要由於區內放盤價格較市區盤低水。以下介紹的放盤單位，位於屯門啟發徑8號，單位樓齡、裝修俱新，離港鐵屯門站亦不算遠，叫價560萬元。

今次介紹的單位為屯門屯門城‧點低層M室 ，實用面積310平方呎，一房間隔，開價570萬元，現時叫價560萬元出售。資料顯示，城‧點於2020年1月起入伙，共有1座，提供204伙單位，實用面積介乎217至372平方呎，戶型設開放式至兩房間隔。

單位相片

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放盤單位： 屯門城‧點低層M室（物業編號：AN213934） 實用面積： 310平方呎 間隔： 一房 叫價： 560萬元 賣點： 屋苑樓齡新

連企理裝修可即住

離港鐵屯門站約10分鐘步程，交通方便

配套齊全

可承造高成數按揭

有匙可睇樓

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

http://www.manyw.com/details/?262935B

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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