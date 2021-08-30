【帶你睇盤】入伙不足兩年　連企理裝修可即住　560萬一房上車之選

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不少人想上車都會在屯門區尋寶，主要由於區內放盤價格較市區盤低水。以下介紹的放盤單位，位於屯門啟發徑8號，單位樓齡、裝修俱新，離港鐵屯門站亦不算遠，叫價560萬元。
今次介紹的單位為屯門屯門城‧點低層M室 ，實用面積310平方呎，一房間隔，開價570萬元，現時叫價560萬元出售。資料顯示，城‧點於2020年1月起入伙，共有1座，提供204伙單位，實用面積介乎217至372平方呎，戶型設開放式至兩房間隔。
單位相片
|放盤單位：
|屯門城‧點低層M室（物業編號：AN213934）
|實用面積：
|310平方呎
|間隔：
|一房
|叫價：
|560萬元
|賣點：
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
http://www.manyw.com/details/?262935B
註︰
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撰文 : 謝昕蕎