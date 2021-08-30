【新股IPO】傳內地醫美公司伊美爾在港IPO籌逾23億　去年業績扭虧

▲ 傳內地醫美公司伊美爾在港IPO籌逾23億 去年業績扭虧為盈

內地私立醫療美容機構伊美爾醫療科技於8月初向聯交所遞交上市申請，外電引述消息人士指，伊美爾計劃集資約3億美元（約23.36億港元）。海通國際為獨家保薦人。

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據初步招股書指出，伊美爾的服務範圍為（1） 醫療美容非手術服務，例如注射美容診療及能量美容診療；（2） 醫療美容手術服務，主要包括美容整形手術。而公司的戰略重點一直放在醫療美容非手術診療上，醫療美容非手術診療貢獻了大部分收益。

伊美爾去年扭虧為盈，賺828.6萬元（人民幣，下同），2019年則虧損1.2億元。去年收入為8.1億元，按年升9.8%。

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編輯：袁諾曦

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