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【新股IPO】傳內地醫美公司伊美爾在港IPO籌逾23億　去年業績扭虧

股市 15:28 2021/08/30

分享：

傳內地醫美公司伊美爾在港IPO籌逾23億　去年業績扭虧為盈

內地私立醫療美容機構伊美爾醫療科技於8月初向聯交所遞交上市申請，外電引述消息人士指，伊美爾計劃集資約3億美元（約23.36億港元）。海通國際為獨家保薦人。

GOGOX遞表申請上市，香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標，看【下一頁】

據初步招股書指出，伊美爾的服務範圍為（1） 醫療美容非手術服務，例如注射美容診療及能量美容診療；（2） 醫療美容手術服務，主要包括美容整形手術。而公司的戰略重點一直放在醫療美容非手術診療上，醫療美容非手術診療貢獻了大部分收益。

伊美爾去年扭虧為盈，賺828.6萬元（人民幣，下同），2019年則虧損1.2億元。去年收入為8.1億元，按年升9.8%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】電動車初創Rivian申請在美上市　估值或高達800億美元

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

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