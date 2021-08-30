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美團3690業務前景怎分析　散戶高位買入欲問止蝕價

股市 15:30 2021/08/30

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美團點評 （03690） 今日發布次季成績表，外界關注反壟斷調查、提高外賣送餐員佣金以及社區團購業務放緩等議題。美團業績虧損屬預期，重點在虧損會否收窄。有觀眾留言指，於高位買入美團欲止蝕，反彈目標看多少。獨立股評人盧嘉偉（Reed）為你分析。

 

【你可能有興趣：信義光能（00968）上破短期高位　股價有力再上毋須急沽】

***

 

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06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算　後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

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29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

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50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

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58：28 - 港股開市後市況速報

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欄名 : 3分鐘睇股

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