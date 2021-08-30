美團3690業務前景怎分析　散戶高位買入欲問止蝕價

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【ET講股通】梁耀康：買破位股（歡迎留言問股）
美團點評 （03690） 今日發布次季成績表，外界關注反壟斷調查、提高外賣送餐員佣金以及社區團購業務放緩等議題。美團業績虧損屬預期，重點在虧損會否收窄。有觀眾留言指，於高位買入美團欲止蝕，反彈目標看多少。獨立股評人盧嘉偉（Reed）為你分析。
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欄名 : 3分鐘睇股