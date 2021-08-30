【單位有相睇】帶你睇荃灣中心「沙士貨」  當年40萬買　現485萬賣出 

為了買得「心頭好」，有買家不惜漏夜趕至中環，與業主面談講價，最後更打動業主，以485萬元購入荃灣中心高層兩房單位，而該單位是2003年「沙士貨」，原業主當年僅以40萬元入市，持貨至今，現勁購逾11倍。

從代理提供的相片可見，上述荃灣中心高層單位不連靚裝修，料買家需花錢翻新，而景觀以山景為主。

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美聯物業鍾家豪說，荃灣中心18座高層A室，實用面積約374平方呎，兩房間隔，享開揚山景，原開價約490萬元放盤，吸引上述買家承接，據悉客人第一次睇樓後，認為間隔及景觀合乎心水，想即時與業主講價買樓，惟業主要加班，未能親臨現場。鍾家豪續說，買家為免錯失筍盤，不惜於晚上10時與代理一同趕至中環搵業主議價，其後講價至凌晨12點半，並以誠意打動業主，獲減價約5萬元，而單位最終以485萬元易手，實用呎價約12,968元。

資料顯示，原業主2003年10月以約40萬元購入上述單位，現帳面大賺445萬元，物業期內升值逾11倍。

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