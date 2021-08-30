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【異動股】憧憬受惠天津推動國資雲 浪潮國際炒上逾一成

股樓投資 15:53 2021/08/30

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外電引述一份文件指，根據國務院指示，天津市已經要求由市政府控股的公司，要將公司數據由阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）等私營企業的雲平台，轉移至政府運營的「國資雲」平台上。中信證券憧憬，措施有望加快國企上雲過程，為國產雲基礎設施、雲安全及及應用軟件等服務商產品帶來需求。軟件開發和服務外包商浪潮國際(00596)，至3時半報4.26元，大升17%，騰訊及阿里則分別報461.8元和157.3元，跌0.9%及升0.8%。

建行上半年多賺11%至1533億人幣 盈利增幅為近8年最高   詳情請看【下一頁

天津市國資委8月27日下發《關於加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》，要求已經在華為雲、阿里雲、騰訊雲、天翼雲等第三方公有雲平台上，部署建立信息系統的企業，在合作租約到期日起兩個月內，全部遷移至國資雲平台，而原則上最遲應於2022年9月30日前全部遷移至國資雲。該報道指出，政府運營的「國資雲」正在建立，準備工作將在８月底完成，即日起，各企業不得再與第三方公有雲平台新簽、續簽雲資源租用合同。

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撰文 : 李尚毅

浪潮國際（00596） 港股

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