▲ 【小米1810】高盛微升小米目標價至34元 小米仍逆市跌逾1%

小米 （01810） 上周三（25日）公布業績，季度收入及盈利均好過市場預期。券商高盛績後輕微上調小米目標價1元至34元，維持「買入」評級。消息未見刺激小米股價，小米最新仍逆市跌約1.2%，最新報24.55元，成交約16.72億元。

小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升87%勝預期｜詳見【下一頁】

高盛指，小米季度業績大致符合該行預期，但經調整的經營利潤率6.7%則較預期疲弱，績後調整對小米今年起3個財年的盈利預測，分別將2021年至2023年的Non-IFRS（非國際財務報告準則）經調整淨利潤預測，下調6%、9%及7%，以反映在擴展銷售渠道、品牌推廣等策略下，估計未來銷售和推廣開支將會增加。

但高盛同時補充，即使預期開支上升，但在小米業務方向及策略進一步明朗化的情況下，將目標價由33元上調至34元，維持「買入」評級。

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