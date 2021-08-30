【集體投資計劃】證監會首設非認可投資計劃警示名單　涉數碼代幣、海外房地產

▲ 證監會周一（30日）發表公告，提醒公眾留意未經證監會認可的集體投資計劃。

證監會周一（30日）發表公告，提醒公眾留意未經證監會認可的集體投資計劃，當局就疑似集體投資計劃的安排向公眾發出警示，並在其「非認可投資計劃警示」名單中，新增三個與房地產或數碼代幣相關的投資項目。

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「非認可投資計劃警示」主要列出引起證監會關注，並在表面上具備集體投資計劃某些特點的投資安排。是次三個新增在「非認可投資計劃警示」名單的計劃分別為﹕「@RLis_house難波」、「The Element」以及「LABS Security Token」。

證監會警告，部分集體投資計劃涉及海外房地產或非傳統資產及投資項目，例如數碼代幣和首次代幣發行，當中或涉及高風險，可能令投資者損失全部投資。

證監會又提醒，投資者在投資前，應查閱證監會新增的警示，並了解有關安排有否獲證監會認可。

目前情況下，若集體投資計劃沒有獲得證監會認可，便不得在香港向公眾發售。證監會指，若向香港公眾發售非認可集體投資計劃，或在沒有取得證監會牌照或註冊的情況下，推廣或分銷集體投資計劃的權益，或屬犯罪。

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編輯﹕賴奕羚