【證監警示】證監會首設非認可投資計劃警示名單涉數碼代幣、海外房地產　地監局將通知代理（第二版）

▲ 【集體投資計劃】證監會首設非認可投資計劃警示名單 涉數碼代幣、海外房地產

證監會周一（30日）發表公告，提醒公眾留意未經證監會認可的集體投資計劃，證監會將疑似集體投資計劃的安排向公眾發出警示，並設立「非認可投資計劃警示」名單，首3個警示項目包括海外房地產、數碼代幣投資。

「非認可投資計劃警示」主要列出引起證監會關注，並在表面上具備集體投資計劃某些特點的投資安排。是次三個新增在「非認可投資計劃警示」名單的計劃分別為﹕「@RLis_house難波」、「The Element」以及「LABS Security Token」。

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證監會警告，部分集體投資計劃涉及海外房地產或非傳統資產及投資項目，例如數碼代幣和首次代幣發行，當中或涉及高風險，可能令投資者損失全部投資。

證監會又提醒，投資者在投資前，應查閱證監會新增的警示，並了解有關安排有否獲證監會認可。

目前情況下，若集體投資計劃沒有獲得證監會認可，便不得在香港向公眾發售。證監會指，若向香港公眾發售非認可集體投資計劃，或在沒有取得證監會牌照或註冊的情況下，推廣或分銷集體投資計劃的權益，或屬犯罪。

地產代理監管局回應指，歡迎證監會向公眾發出有關非認可投資計劃警示，稍後將會向持牌地產代理發出通訊，提示他們要閱讀及留意證監會的相關網頁，避免進行或推廣非認可之集體投資計劃。

地監局再次提醒者，購買境外物業（尤其是未建成物業）複雜並涉及風險，即使透過本地持牌地產代理交易，也無法確保物業能如期落成，而且部份境外物業的投資項目，性質上可能並非為單純的物業買賣，有可能是集體投資計劃，受到《證券及期貨條例》規管。

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編輯﹕賴奕羚