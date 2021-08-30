▲ 【新輪商】星展銀行獲授權為窩輪發行商 首兩款產品掛牌

星展銀行宣布，獲港交所授權成為認股證（窩輪）發行商，而星展首兩款認購證產品於周一（30日）已經掛牌，為一對騰訊 （00700） 掛鈎的認股證和認沽證。星展銀行計劃，年內推出更多認股證，預料涵蓋超過60隻在香港上市的股份，也部署推出牛熊證。

據港交所網站，目前香港市場有16家認股證發行商。星展銀行在穆迪和標準普爾的信貸評級分別為Aa1和AA-。

星展銀行香港分行財資市場部總監梁德立稱，重視認股證產品條款，會利用不同渠道及開價熱線向投資者提供最新市場資訊、投資選擇。星展銀行投資市場股票衍生總監宋維新稱，香港市場具龐大潛力，計劃同步拓展財富結構性產品與認股證業務。

星展已設立認股證網站。

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編輯：麥德銘

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