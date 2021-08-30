【赤子城科技】赤子城：短期重點發展歐美日韓市場　對監管及地緣政治風險早有預備

▲ 赤子城：短期重點發展歐美日韓市場 監管及地緣政治風險早有預備

赤子城科技 （09911） 業績亮麗，上半年多賺近10倍至3,737.7萬元（人民幣，下同），增值服務收入按年增50.9倍至8.2億元，佔總收入約8成。首席執行官李平接受訪問時預期，增值服務收入增長將保持強勁勢頭，流量變現業務佔比將進一步下降，下半年研發投入會較上半年多，而公司對於地緣政治及監管風險已早有預備。

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上半年公司社交業務平均月活躍用戶達約1,741萬，較去年下半年增38%。近兩年公司積極進軍發達國家，李平表示，短期業務重點會放在歐美日韓市場，目前公司的滲透率並不高，該等市場存在大量高淨值的用戶，有助提高公司的社交生態價值。

問及地緣政治升溫，李平指，很早注意到相關風險，在本地化過程時，公司會跟每個地區的監管方等提前深入溝通，確保業務經營合法合規，特別是數據私隱問題，現時公司儲存的數據主要在海外，合作方包括亞馬遜。

內地加強對互聯網遊戲監管，他指，赤子城雖以海外業務為主，但對潛在投資目標如內地企業，會更認真謹慎研究。

赤子城由輕度遊戲轉為中重度的精品遊戲，例如新推出的Solitaire Chapters和Merge Island。李平表示，未來會在中重度精品遊戲持續投入，Solitaire Chapters和Merge Island的綫上數據可輔助公司正在研發的精品遊戲。他指，重度精品遊戲的投入周期較長，回收期亦然，在6至12個月之間，但相對輕度的休閒遊戲，生命周期可長達2至3年，甚至5年以上。

目前更看重規模的增長

對於毛利率下降，李平指，在推進業務過程中，現更看重規模化的增長，很少關注毛利率這個指標，社交業務及遊戲業務仍處於流量藍海的過程，「大家都在跑馬圈地」，對於最終表現出來的利潤率其實不會做太多糾結。因此，在整體利潤規模保持穩定增長的前提下，不斷拓展更多新興市場，以及歐美日韓等發達市場，提升社交業務在全球的覆蓋率以及滲透率。

赤子城科技聯席公司秘書宋朋亮補充，社交業務的毛利率較遊戲業務略低，隨未來整體遊戲毛利率提升，增值服務的毛利率將逐步提升。

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記者：袁諾曦