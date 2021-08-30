【機械人】比發展無人店更好？ 　美連鎖超市Schnucks採用機械人即時掃描貨架

▲ 機械人 Tally 可自動在店內掃描確認貨架商品是否短缺，並且即時回報補貨需求，藉此減少店內工作人員頻繁來回檢視貨架庫存的狀況。（Simbe）

機械人融入零售業務已非新鮮事，美國連鎖超市 Schnucks 最近利用機械人取代人手，即時掃描店內貨架，料可讓貨架商品短缺的情況減少 20 至 30%。

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機械人 Tally 可自動在店內掃描確認貨架商品是否短缺，並且即時回報補貨需求，藉此減少店內工作人員頻繁來回檢視貨架庫存的狀況。公司預計，機械人可令店內貨架商品短缺情況減少約 20 至 30% ，同時比起以往員工檢視貨架的方式可提高約 14% 的效率。

比起亞馬遜持續在美國市場開設全自動化的無人店，而連鎖超市 Schnucks 則開始在美國境內 111 間分店開始佈署使用 Simbe 旗下機械人 Tally，藉此協助確認貨架商品是否短缺，加快店內商品的銷售速度。

除了利用機械人協助確認貨架商品短缺的情況，Schnucks 表示會透過大數據提升商品進貨流程，並檢視各類商品的銷情，藉此作出更好銷售策略，例如停售銷售表現不佳的商品，讓各個分店可依照在地銷售需求調整商的進貨量。

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記者：廖淑瑩