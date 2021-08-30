【政府工略】南區民政事務處請區議會行政助理 月薪2.6萬 入職條件一覽

南區民政事務處請區議會行政助理，月薪26000元，需持有本地大學頒授的學位或具備同等學歷，主要協助籌辦、監察和評估社區參與項目和活動。職位將按非公務員合約條款受聘，有關合約期為約半年至1年，續約與否須視乎工作表現及工作需要而定，職位或需於戶外及正常上班時間以外工作，包括星期日及公眾假期。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同上述問題的書面答案、學歷及相關語文成績的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交下述地址。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止申請日當天下午六時前送達下述地址。請在信封面註明"申請行政助理（區議會）職位"。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

(3) 申請人如在截止申請日期後兩個月內未獲邀參加面試，可視作落選。

聯絡地址：香港仔海傍道3號逸港居一樓南區民政事務處

查詢電話：2814 5756

截止申請日期(日/月/年)：01/09/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂