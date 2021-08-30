【疫市營商】靠「新沙律」突圍？　高纖粉品牌「全清」估值逾億　擬4年內上市

▲ 全清把其產品定位為「新沙律」，迎合現時新奶類及新肉類等熱潮。（全清提供圖片）

品牌「全清」（Allklear）主打健康產品，今日宣布已完成金額千萬港元級別的 Pre-A 輪融資。該企目標年銷售額為 10 億港元，並籌劃於4年內香港上市。

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Allklear 全清的 Pre-A 輪融資由戈壁創投領投，再由港姐冠軍謝嘉怡私人投資、大正創投、 Vectr Ventures、以及 Novel Tycoon 等跟投。該企透露，融資後，Allklear 全清估值將近逾億港元。 融資所得的資金，將主力用作鞏固香港市場及研發新口味外，同步加速拓展中國市場，以及進軍國際市場。

全清把其產品定位為「新沙律」，迎合現時新奶類及新肉類等熱潮。今年６月份的銷量，按年增長 245%；創立２年更已達收支平衡。Allklear 全清集團首席市場官歐曉峰透露， 該企緊接將會推出高蛋白、高鈣，以及生酮等新沙律配方，並將科技融入食品，減少不必要的資源損耗和食物浪費。隨著是次融資，港姐冠軍謝嘉怡亦會兼任集團品牌官。

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責任編輯：葉泳珊