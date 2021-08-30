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【疫市營商】靠「新沙律」突圍？　高纖粉品牌「全清」估值逾億　擬4年內上市

商業 14:38 2021/08/30

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全清把其產品定位為「新沙律」，迎合現時新奶類及新肉類等熱潮。（全清提供圖片）

品牌「全清」（Allklear）主打健康產品，今日宣布已完成金額千萬港元級別的 Pre-A 輪融資。該企目標年銷售額為 10 億港元，並籌劃於4年內香港上市。 

【疫市營商】戶戶送全港最大分店 　「戶戶小廚」進駐葵青區

Allklear 全清的 Pre-A 輪融資由戈壁創投領投，再由港姐冠軍謝嘉怡私人投資、大正創投、 Vectr Ventures、以及 Novel Tycoon 等跟投。該企透露，融資後，Allklear 全清估值將近逾億港元。 融資所得的資金，將主力用作鞏固香港市場及研發新口味外，同步加速拓展中國市場，以及進軍國際市場。

全清把其產品定位為「新沙律」，迎合現時新奶類及新肉類等熱潮。今年６月份的銷量，按年增長 245%；創立２年更已達收支平衡。Allklear 全清集團首席市場官歐曉峰透露， 該企緊接將會推出高蛋白、高鈣，以及生酮等新沙律配方，並將科技融入食品，減少不必要的資源損耗和食物浪費。隨著是次融資，港姐冠軍謝嘉怡亦會兼任集團品牌官。

【疫市營商】通便產品靠文青風格突圍？　「全清」月賣過萬盒　每月營業額逾200萬

【疫市營商】健康產品需求急增變危機　新晉品牌「全清」迅速應對握商機（有片）

責任編輯：葉泳珊

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