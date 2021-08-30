【政府工略】運輸署招聘交通助理員 只要求中四學歷 頂薪逾2.5萬元

運輸署近日招聘交通助理員，不過並非與指揮交通之類的工作有關，而是就交通設施及運輸進行檢查及記錄等。該空缺屬公務員職位，只要求至少要有中四學歷，月薪由總薪級表第2點 (每月14,600元) 至總薪級表第11點 (每月25,545元)，附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療；在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

另外要注意獲聘者或須不定時工作及被調派到其他政府部門。有意的人士可瀏覽以下圖片查看詳細工作內容，申請將於9月10日截止，可經互聯網或郵寄方式遞交申請。

入職條件及職責：

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申請手續：

申請須以通用表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])提出申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



有户外全職工作經驗的申請人會獲優先考慮，申請人須在申請表格中相關的就業詳情中，於工作性質欄內清楚列明「户外工作] 。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或以前送達運輸署的查詢地址。請在信封面上註明「申請交通助理員職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署 ，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。信封上的郵戳日期將被視為申請日期，申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人現階段不須提交任何證明文件正本或副本。



由於運輸署或以電郵邀請申請人參加面試，申請人請在申請表格上提供正確電郵地址，並有責任查閱電郵及確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。



申請書如非使用指定的申請表格、逾期遞交、資料不全、以傳真或電郵遞交或並未妥為簽署，概不受理。



申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約10至12個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。如申請人數眾多或有其他複雜情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲面試通知。

聯絡地址:九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署人事組

查詢電話:3842 5563

截止申請日期(日/月/年) :10/09/2021 23:59:00

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