塔利班允許女性讀大學 要求男女分班

塔利班時隔20年重掌阿富汗，當地女性處境引起關注。塔利班專上教育部長哈卡尼表示，允許女性接受大學教育，但男女需分班上學。當地大學教員憂慮，部分私立大學女性學生數目較少，或無能力為女性學生單獨授課。

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阿富汗媒體《哈馬新聞社》（Khaama News）報道，哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）與阿富汗公私立大學人士會面時表明，在新制度下，女性擁有學習權利，惟不允許男女合班上課。哈卡尼指，男女學生將根據伊斯蘭法律，在不同班級內上課，不再能夠一齊學習。

阿富汗西部邊境古城赫拉特（Herat）有講師擔心，部分私立大學女學生數目很少，校方或無力為女學生單獨開班授課，或會剝奪部分女學生接受專上教育權利。

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《哈馬新聞社》上周曾報道，赫拉特省塔利班官員曾下令，要求公私立大學禁止男女學生在統一教室上課。據報，塔利班人員表明沒有繼續混合教育的理由及選擇。是次為塔利班自8月15日接管阿富汗而來，首次根據伊斯蘭教法律發布指引（fatwa）。

責任編輯：李俊儀