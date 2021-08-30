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【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億

股樓投資 16:26 2021/08/30

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連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際近數月頻頻大灑金錢賣廣告，似為上市前造勢。然而，譚仔國際早於今年4月遞交上市申請，至今終於再有聲氣。引述外電報道，譚仔國際將於9月初進行聯交所上市聆訊，目標集資約1億美元。

【新股IPO】譚仔國際申請上市 米線的故事，【見下頁】

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相），【見下頁】

截至今年4月，譚仔國際共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間譚仔三哥餐廳。而截至12月底止9個月，譚仔國際純利錄2.3億元，按年升32.6%。不過，若剔除政府補貼1.26億及租金優惠，譚仔國際純利為9,300萬元，按年跌46.8%。

延伸閱讀：績後多間大行大削目標價 快手股價跌近一成

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根據譚仔國際初步招股文件顯示，公司計劃將集資所得用於擴大香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡；擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；用於翻新餐廳及提升經營設備；及國際品牌建設及新市場推廣等。

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記者：張以正

米線 港股 IPO

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