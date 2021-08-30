【業績｜內房股】合景泰富料鴨脷洲豪宅項目年底或明年初推出　半年少賺逾21%、績後跌逾3%

▲ 合景泰富料鴨脷洲豪宅項目年底或明年初推出 半年少賺逾21%不派息

合景泰富 （01813） 在香港有兩個項目，分別為位於啟德的「尚 • 珒溋」及香港鴨脷洲豪宅項目。管理層表示，啟德項目今年的銷售情況非常好，工程有序推進，預計年底交樓，屆時公司可有大筆的現金回籠。至於鴨脷洲項目，預期第四季完成會所及園林的建設，籌備銷售的工作也有序進行，料今年底或明年初推出，並指對該項目的期望很高，因目前香港高端產品市場非常好。

合景泰富績後跌逾3%，現報8.05元。

合景悠活：在談收併購項目4至5個，有信心年底在管面積達2億平方米，看【下一頁】

公司於融資「三道紅綫」只剩下一條未達標。截至6月底止，剔除預收款的資產負債率為71.8%，淨負債率為54.1%，非受限現金短債比為1.8倍。

首7個月預售額為643億元，完成全年銷售目標1240億元（人民幣，下同）約52%。公司下半年可售貨值達1230億元，其中61%位於大灣區、一二綫城市佔比達95%。

管理層表示，今年的銷售目標不變，希望未來實現有質量的增長，目標保持雙位數增長。同時，公司會在收併購方面加大力度，主要是圍繞大灣區及長三角，並對適合公司發展的土地也會拿取，例如利潤率及毛利率高，可用作發展改善型或高端住宅的土地。

合景泰富上半年純利按年跌21.7%至27.5億元，來自持續經營業務的核心利潤則升4.6%至33.2億元，擬派中期息37分。

期內，持續經營業務收入為129.7億元，按權益合併收入為222.2億元，按年升10.8%。

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編輯：袁諾曦