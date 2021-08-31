  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (二) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SaaS股】中國有贊再飈逾兩成　附屬有贊科技正式遞交上市申請

股市 14:30 2021/08/31

分享：

【SaaS股】中國有贊飈逾一成　附屬有贊科技正式遞交上市申請

中國有贊 （08083） 旗下非全資附屬公司有贊科技今日於港交所正式遞交上市申請，中國有贊股價續造好，現飈兩成，最新報0.98元，成交額1.9億元。計及今日，中國有贊3日暫累升36%

根據弗若斯特沙利文的資料，有贊科技是中國最大的雲端商業服務提供商，市場份額達6.9%，雲端商業服務主要包括訂閱解決方案及商家解決方案。

至6月底，集團訂閱解決方案付費商家達87,457家，較去年底減少一成，主要因為部分付費商家受疫情不利影響﹐並無續約訂購公司的SaaS產品，及疫情放緩，線下業務及營銷活動恢復，故新商家訂閱SaaS產品的迫切性下降。今年上半年，新付費商家數量達19,054家，按年跌4成。

公司上半年淨虧損擴大1倍至2.99億人民幣，主要由於錄得大額銷售開支、行政開支及其他經營開支。經調整虧損按年擴大1.1倍至2.68億人民幣。收入6.69億人民幣，按年下跌6%。毛利率69.3%，按年上升3.2個百分點。

港交所在2018年2月推行上市改革，提高GEM上市要求，並取消了轉往主板上市的簡易轉板機制。中國有贊為了在主板上市，早前建議私有化及將中國有贊所持有的有贊科技股份進行實物分派。

相關文章：

【SaaS股】中國有贊押後私有化計劃　因「有贊科技」主板上市未獲批　早段跌3%

【業績｜SaaS股】富瑞下調中國有贊目標價至2.6元　股價績後插兩成（第三版）

編輯：吳敏芳

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

 

港股 IPO 中國有贊（08083） SaaS 創業板

上一篇文章

【業績】東岳半年多賺49%不派中期息　股價再升飈一成破頂

下一篇文章

【美團業績】美團績後升逾半成　王興：短期生意或受監管衝擊、有共同富裕DNA
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資、半日插逾7%　平保提示：守法合規
【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資、半日插逾7%　平保提示：守法合規
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期　外賣經營溢利近24.5億人幣　將引入無人機減輕騎手負擔
【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期　外賣經營溢利近24.5億人幣　將引入無人機減輕騎手負擔
【互聯網監管】內地限未成年人僅周末、假期每日玩網絡遊戲1小時　騰訊跌近4%、廠商9月1日實行（第二版）
【互聯網監管】內地限未成年人僅周末、假期每日玩網絡遊戲1小時　騰訊跌近4%、廠商9月1日實行（第二版）