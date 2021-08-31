【SaaS股】中國有贊再飈逾兩成　附屬有贊科技正式遞交上市申請

▲ 【SaaS股】中國有贊飈逾一成 附屬有贊科技正式遞交上市申請

中國有贊 （08083） 旗下非全資附屬公司有贊科技今日於港交所正式遞交上市申請，中國有贊股價續造好，現飈兩成，最新報0.98元，成交額1.9億元。計及今日，中國有贊3日暫累升36%

根據弗若斯特沙利文的資料，有贊科技是中國最大的雲端商業服務提供商，市場份額達6.9%，雲端商業服務主要包括訂閱解決方案及商家解決方案。

至6月底，集團訂閱解決方案付費商家達87,457家，較去年底減少一成，主要因為部分付費商家受疫情不利影響﹐並無續約訂購公司的SaaS產品，及疫情放緩，線下業務及營銷活動恢復，故新商家訂閱SaaS產品的迫切性下降。今年上半年，新付費商家數量達19,054家，按年跌4成。

公司上半年淨虧損擴大1倍至2.99億人民幣，主要由於錄得大額銷售開支、行政開支及其他經營開支。經調整虧損按年擴大1.1倍至2.68億人民幣。收入6.69億人民幣，按年下跌6%。毛利率69.3%，按年上升3.2個百分點。

港交所在2018年2月推行上市改革，提高GEM上市要求，並取消了轉往主板上市的簡易轉板機制。中國有贊為了在主板上市，早前建議私有化及將中國有贊所持有的有贊科技股份進行實物分派。

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編輯：吳敏芳

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